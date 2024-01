Gemälde aus dem Jahr 1561 Spektakulärer Kunstdiebstahl in Bielefeld – Hamburgerin verurteilt

Der Kunstraub aus dem Museum Huelsmann hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Frau hatte das 1561 erschaffene „Portrait einer jungen Frau“ während des laufenden Museumsbetriebes gestohlen. Das Werk des niederländischen Malers Pieter Aertsen wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Es ist nur knapp 48 mal 40 Zentimeter groß. Nach der Frau wurde öffentlich gefahndet. Sie meldete sich daraufhin aus einer Klinik bei der Polizei und gab psychische Probleme an. Sie gab an, das Kunstwerk in einem Koffer transportiert zu haben, und dieser sei ihr in Hamburg gestohlen worden. Auch im Prozess blieb offen, warum die Frau das Kunstwerk gestohlen hatte.