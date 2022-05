Special Olympic World Games : LWL will Gastgeber von Behinderten-Sportspielen fördern

Münster Der LWL-Sozialausschuss habe eine Förderung von 100.000 Euro zum Sport-Event im kommenden Jahr für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung empfohlen. Das teilte der LWL in Münster mit. Endgültig beschlossen werden soll die Unterstützung im Landschaftsausschuss am 10. Juni.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will die gastgebenden westfälischen Städte und Kommunen bei den nächsten internationalen Behinderten-Sportspielen „Special Olympic World Games“ unterstützen. Der LWL-Sozialausschuss habe eine Förderung von 100.000 Euro zum Sport-Event im kommenden Jahr für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung empfohlen, teilte der LWL am Mittwoch in Münster mit. Endgültig beschlossen werden soll die Unterstützung im Landschaftsausschuss am 10. Juni.