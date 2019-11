Vorfall in Mülheim : Polizei prüft Einstellung der Ermittlungen im Fall „Verschissmuss“-Kranz

Vorfall in Mülheim

Mülheim Die Essener Polizei prüft, ob sie den Fall der „Verschissmuss“-Schleife an einem Gedenkkranz der SPD in Mülheim zu den Akten legen kann. Denn offenbar steckt keine Absicht hinter dem schlimmen Schreibfehler.

Die Entscheidung müsse noch mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen werden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Polizei hatte sich wegen des großen öffentlichen Interesses eingeschaltet. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten hatten die Beamten nach früheren Angaben nicht gefunden.

Der Vorfall geschah am vergangenen Sonntag: Bei der Gedenkfeier eines Mülheimer Ortsverbandes zum Volkstrauertag hat die SPD-Ratsfraktion einen Kranz aufgestellt, auf dessen Trauerschleife ein fataler Rechtschreibfehler prangte.

Nach einem Bericht der „Bild“ ist ein Übermittlungsfehler die Ursache für die falsche Beschriftung. Eine Mitarbeiterin des Blumengeschäfts, die den Kranz geliefert hatte, habe den von der SPD am Telefon durchgegeben Text aufgenommen und dabei „Den Opfern von Krieg und Verschissmuss“ anstatt „Den Opfern von Krieg und Faschismus“ aufgeschrieben. Den Text habe sie so an die Schleifendruckerei gefaxt. Dort sei er nicht überprüft worden.