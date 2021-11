Polizei ermittelt „in alle Richtungen“ : Spaziergänger finden Leiche auf Acker in Ostwestfalen

Warburg Fußgänger haben am Sonntag bei Warburg südöstlich von Paderborn auf einer Ackerfläche eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei in Bielefeld wird derzeit in alle Richtungen ermittelt.

Ein Sprecher kündigte am Montagmorgen für den weiteren Tagesverlauf eine Pressemitteilung zu dem Fall nahe der Landesgrenze zu Hessen an. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ online über den Fund berichtet.

(bora/dpa)