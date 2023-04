Anbau in NRW Bühne frei für ein edles Gemüse - Spargelsaison startet

Angebaut wird das Edelgemüse in NRW von etwa 360 Spargelhöfen, die zum größten Teil Familienbetriebe sind. Etwa 70 Prozent der Ernte werden direkt vermarktet auf dem Hof, auf Wochenmärkten oder an Verkaufsständen. Die Saison endet immer am 24. Juni. In NRW werden jährlich etwa 20 000 Tonnen Spargel geerntet. Das Gemüse wächst unter der Erde in Dämmen. Die Stangen werden aufwendig mit speziellen Messern einzeln gekappt.