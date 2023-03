Verkauf startet jetzt Warum der Spargel wieder teurer wird

Wenn die Osterglocken vor seinem Laden sprießen, ist das für Karl Goetzens ein untrügliches Zeichen, dass der Spargel reif fürs Stechen sein könnte. So war es auch in diesem Jahr. Der Landwirt aus dem Kempener Stadtteil St. Hubert hat bereits die ersten Stangen geerntet, allerdings seien das noch, wie er sagt, überschaubare Mengen. Dass am Niederrhein überhaupt schon gestochen werden könne, liege an dem relativ milden Wetter der vergangenen Wochen, erklärt der Landwirt, selbst nachts seien die Werte nicht allzu tief gefallen – abgesehen von den aktuellen Nachtfrösten. Goetzens: „Wenn der Spargel jetzt sozusagen kalte Füße bekommt, legt er vielleicht eine Wachstumspause ein.“