Gemüse aus der Region : Die Spargelsaison in NRW ist offiziell eröffnet

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wird wieder Spargel geerntet. Nachdem die Ernte schon im März etwas früher als im vergangenen Jahr langsam angelaufen war, ist sie jetzt richtig in Fahrt.

„Die steigenden Temperaturen werden dafür sorgen, dass wir zum Osterfest allen Verbrauchern in NRW frischen Spargel aus der Region anbieten können“, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Spargel-Anbauer Westfalen-Lippe, Willy Kreienbaum, am Mittwoch bei der Saisoneröffnung in Mülheim. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen kostet in diesem Jahr ein Kilo regionaler Spargel der Klasse eins zwischen 11 und 14 Euro.