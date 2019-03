Saisonstart erst am 10. April : Die ersten Spargelstangen in NRW werden geerntet

Die ersten Spargelstangen in NRW werden geerntet

Saisonstart erst am 10. April

Aachen Die ersten Spargelköpfchen in NRW lugen schon hervor - Fußbodenheizung und Abdeckfolie sei Dank. Wer ab Hof kaufen möchte, braucht viel Glück und Geld. Aber zum Saisonstart dauert es ja nicht mehr so lange.

Vorfreude bei den Fans: In Nordrhein-Westfalen wird ganz vereinzelt der erste Spargel geerntet. Nach Angaben der Spargelstraße NRW werden Stangen auf Feldern gestochen, die eine Art Fußbodenheizung mit Abwärme aus technischen Anlagen haben. Aber auch beim Spargel, der unter Folie gezogen wird, blitzen die ersten Köpfchen hervor, wie die Sprecherin der Spargelanbauer Westfalen-Lippe, Christiane James sagte. Jetzt koste das Kilo heimischer Spargel noch 20 Euro. Die Saisoneröffnung findet am 10. April statt. „Dann kann man davon ausgehen, dass flächendeckend Freilandspargel zu haben ist“, sagte James.

Jetzt sei es noch Glückssache, den ersten Spargel im Hofverkauf zu finden. In manchen Ecken des Landes wie Bielefeld sei es erfahrungsgemäß immer etwas kälter und da dauere es bis zum ersten Angebot in der Regel etwas länger. Grundsätzlich liege der Spargel im Vergleich zu den vergangenen Jahren gut in der Zeit.