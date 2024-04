Von Haldern bis Korschenbroich Zehn gute Spargel-Restaurants in der Region

Im „Haus Deckers“ in Geldern dreht sich in der Spargelzeit alles um das leckere Gemüse. So steht jeden Mittwoch und Donnerstag die historische Spargelsorte „Huchels“ auf der Karte. Immer freitags gibt es ein Spargelbuffet und jeden Samstag zum Spargelessen Klaviermusik mit Helen Schmitz. Die Stangen werden unter anderem mit gebratenem Zander, Rührei oder klassisch mit gekochtem Hinterschinken serviert. Regelmäßig bietet das Haus auch einen Spargel-Ausflug mit dem Fahrrad an.