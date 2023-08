Umfrage in NRW Sozialämter verschleppen offenbar Zahlungen an Pflegeeinrichtungen

In einer Umfrage gaben mehr als 200 Einrichtungen aus NRW konkrete unbezahlte Rechnungen der Sozialhilfeträger in Höhe von mehr als zwölf Millionen Euro an, wie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Der Verband hatte nach eigenen Angaben seine rund 2.300 Mitgliedseinrichtungen in NRW befragt. Bei den verschleppten Rechnungen handele es sich um Entgelte für Pflegebedürftige, die die Kosten aufgrund niedriger Renten nicht selbst tragen können.