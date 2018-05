Sonntag (13.05.2018): Warnung vor Gewitter, Starkregen, Hagel

Wetterdienst warnt vor Unwettern am Muttertag

Düsseldorf Ab Sonntagmittag soll es in großen Teilen Nordrhein-Westfalens schwer gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt besonders vor Starkregen.

Das betroffene Gebiet erstreckt sich in einem breiten Streifen quer durch Westdeutschland, von der Emsmündung an der Ostseeküste ganz im Norden an der niederländischen Grenze entlang bis nach Nordrhein-Westfalen und dann über Hessen bis nach Bayern. Somit könnten auch viele größere NRW-Städte wie Münster, Düsseldorf, Mönchengladbach, Köln und Dortmund betroffen sein.