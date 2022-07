Sonnig und trocken : Gutes Wetter im Frühling beschert NRW-Imkern gute Ernte

Mayen/Wachtberg Das Frühjahr brachte in NRW reichlich Sonnenschein. Das war gut für Pflanzen und Bienen - und freut nun die Imker. Die ernteten fast doppelt so viel Honig wie im Vorjahr.

Nordrhein-Westfalens Imker haben in diesem Frühjahr deutlich mehr Honig geerntet als in den Jahren zuvor. In der sogenannten Frühtracht habe jedes Bienenvolk im Schnitt 22 Kilogramm Honig produziert und damit fast doppelt so viel wie im verregneten Vorjahreszeitraum (11,2 Kilo), teilte das Fachzentrum Bienen und Imkerei auf dpa-Anfrage mit. 2020 hatte der Wert bei 18,4 Kilo gelegen.