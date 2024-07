Hitze und Gewitter Bis zu 33 Grad am Wochenende in NRW erwartet

Auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen kommt ein heißes Wochenende zu. Während schon am Freitag die Temperaturen auf rund 31 Grad klettern sollen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag Temperaturhöchstwerte von 30 bis 33 Grad voraus bei heiter bis sonnigem Wetter. Allerdings könnten bereits im Laufe des Tages erste Schauer und kurze Gewittern auftreten, bevor es in der Nacht zum Sonntag lokal zu Unwettern kommen soll. Ab der zweiten Nachthälfte sei mit kräftigem Regen zu rechnen und die Temperaturen sinken laut der Vorhersage auf 21 bis 17 Grad.