Wegen Sommerwetters Manche Freibäder in NRW gehen in die Verlängerung

Hochsommer im September: Angesichts von Temperaturen um die 30 Grad in Nordrhein-Westfalen bleiben manche Freibäder länger geöffnet als geplant. „Achtung, liebe Besucherinnen und Besucher“, heißt es etwa auf der Internetseite des Freizeitbads Oktopus in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis). „Aufgrund der hohen Temperaturen am kommenden Wochenende werden wir die Freibadsaison bis einschließlich Sonntag, 10.09.2023, verlängern.“ Eigentlich sollte sie bereits am Freitag enden.