Top-Wetter bei den Swift-Konzerten Bis zu 34 Grad – wann es in NRW wieder richtig heiß wird

Der Sommer in Nordrhein-Westfalen nimmt also nochmal Anlauf: Für Samstag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen bis zu 34 Grad voraus. In der Nacht zu Sonntag könnte der Spaß dann jedoch wieder vorbei sein. Die Bewölkung nimmt zu und es könnte laut Vorhersage Schauer und Gewitter geben. Bis zu den hochsommerlichen Temperaturen müssen sich die Menschen in NRW aber noch auf wechselhaftes Wetter einstellen.