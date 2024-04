Sonne und bis 24 Grad in NRW Menschen genießen den Sommertag im Frühling

Frühlingshafte Temperaturen um die 24 Grad haben am Samstag viele Menschen in Nordrhein-Westfalen ins Freie gelockt. In Parks, an Seen aber auch in den Fußgängerzonen von Innenstädten war es voll. Vor Eisdielen bildeten sich Warteschlangen, Plätze in der Außengastronomie waren oft gut besetzt.