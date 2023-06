Beginn der Sommerferien in NRW Wann öffnen die Check-in-Schalter am Düsseldorfer Flughafen?

Am Donnerstag der kommenden Woche, am 22. Juni, starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Ein Ferienstart mitten in der Woche ist ungewöhnlich, kommt aber vor. Für Urlaubsreisende bedeutet das aber auch, dass es voll werden könnte an den Flughäfen. Viele wollen deswegen möglichst früh am Flughafen sein, um genügend Zeit für Gepäckaufgabe, Check-in und Sicherheitskontrolle zu haben. Doch wie früh lohnt es sich, vor Ort zu sein?