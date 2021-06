Angebote für die Sommerferien in NRW : So planen Städte Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche

Tummelferien 2018, Wasserrutsche am Rodelberg Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Düsseldorf Wegen der Pandemie finden Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien anders statt als sonst. Die Städte sind aber bemüht, entsprechende Ferienfreizeiten zu organisieren. Denn die Nachfrage ist groß.

Eigentlich sollte das große Tummelferien-Jubiläum in diesem Sommer nach einjähriger Verspätung in Moers nachgefeiert werden. Doch Corona machte den Veranstaltern auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Wegen der Pandemie wird die 50. Ausgabe der Tummelferien, eine der ältesten und größten Ferienspaßaktionen für Kinder in NRW, erneut um ein Jahr verschoben – in die Sommerferien 2022.

Landesweit hat die Pandemie die Planungen für die Ferienfreizeiten für Kinder auch in diesem Jahr massiv erschwert. Wegen der unsicheren Lage finden viele Angebote in den Sommerferien nicht in der gewohnten Form und Größe statt – oder sie sind sogar komplett abgesagt worden. Gleichzeitig sind viele Eltern berufsbedingt auf solche Einrichtungen angewiesen, in denen sie ihre Kinder tagsüber während der Ferien abgeben können. Die Nachfrage nach solchen Angeboten ist jedenfalls ungebrochen hoch, wie eine Umfrage unserer Redaktion in der Region ergeben hat. „Eltern haben einen großen Bedarf an Betreuungsangeboten, da ihre Urlaubs- und Betreuungstage aufgebraucht sind“, so ein Sprecher der Stadt Münster, bei der 4322 Plätze in den ganztägigen Ferienbetreuungen gebucht worden sind.

In Bonn besteht ebenfalls große Nachfrage für die Ferienangebote. „Wir bemühen uns sehr, gemeinsam mit vielen freien Trägern der Jugendhilfe und mit eigenen städtischen Angeboten, jungen Menschen bedarfsgerechte Ferienangebote bieten zu können“, so Gitte Sturm, Leiterin des Amtes für Jugend und Familie. Die Herausforderungen dafür seien aber wegen der Pandemie hoch. „Auch wenn bei Erreichen der Inzidenzstufe 1 bereits wieder vieles möglich ist, so wird aufgrund weiterhin notwendiger Beschränkungen zur Vermeidung von Neuinfektionen, weniger Angebote geben als in den vergangenen Jahre“, so Sturm.

Die Stadt Münster hat zwei große Ferienfreizeiten coronabedingt bereits abgesagt – die dreiwöchige Abenteuerstadt „Atlantis“ und ein Zeltlager. Ohne Angebote sollen die Kinder in Münster im Sommer aber nicht bleiben. Deshalb werden dort dezentrale Ferienangebote für Kinder durch die freien und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe organisiert. Der Planungsaufwand für dezentrale Angebote sei nicht so hoch wie für die Großveranstaltungen, heißt es von der Stadt. Ähnlich sieht es es in Mönchengladbach aus. Auch dort wird es statt einer zentralen Ferienfreizeit viele dezentrale Ferienangebote von etwa 30 Jugendeinrichtungen der verschiedenen Träger sowie Angebote der Jugendverbände wie die Pfadfinder geben. „Da erst seit kurzem feststeht, in welchem Rahmen Angebote möglich sind, fallen manche Angebote aufgrund der Kürze der Vorbereitungszeit kleiner und weniger aufwändig aus“, sagt ein Sprecher der Stadt.

In Köln veranstalten das Ferienhilfswerk, die Wohlfahrtsverbände und ihre zugehörigen Träger Ferienangebote und Jugendcamps. „Dabei waren aufgrund der unsichereren Pandemielage mehrmals Umplanungen nötig“, so eine Sprecherin der Stadt. Auch in Köln sei die Nachfrage nach den Angeboten sehr groß.A

In Duisburg fallen die sogenannte Stadtranderholung und die Ferienangebote der Jugendzentren kleiner aus als üblich. „Bei der Stadtranderholung bedeutet dies zum Beispiel eine Reduzierung von ursprünglich etwa 1500 auf 470 Plätze, damit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können“, erklärt ein Stadtsprecher. In Moers wird es statt der großen Tummelferien eine Alternative geben – wie schon im vergangenen Jahr. Bis zu 1000 Kinder können an der „Moerser Ferien Aktion'“ teilnehmen. Rund 700 Plätze sind schon vergeben.

(csh)