Sommerferien in NRW Sechs schöne Ferienaktivitäten am Wasser

Die Ferien sind in vollem Gange, und der Sommer soll in der kommenden Woche noch einmal richtig durchstarten. Am besten lässt sich das am Wasser aushalten und genießen. Denn dabei kommen sowohl Bewegungsfans als auch Menschen auf der Suche nach Entspannung auf ihre Kosten. Wir geben Tipps, was Kinder und Erwachsene in und an Gewässern in NRW unternehmen können.