Ferienstart in NRW So teuer kann Fehlen am letzten Schultag werden

„Wir haben grundsätzlich Schulpflicht bis zur letzten Stunde vor den Ferien“, betont Andreas Bartsch, Präsident des Lehrerverbands NRW. „Natürlich ist es reizvoll, 24 Stunden vorher in die Ferien aufzubrechen und den günstigeren Flieger zu bekommen oder freie Fahrt auf der Autobahn zu haben, aber ich würde allen Eltern raten, das Bußgeld nicht zu riskieren.“ In den Schulen werde hartnäckig nachgehakt, wenn Kinder am letzten Schultag nicht erscheinen. „Ich kann Eltern nur raten, ihre Verantwortung wahrzunehmen – auch mit Blick auf die Werteerziehung“, sagt Bartsch. Es könne durchaus passieren, dass die Bundespolizei am Flughafen Paare mit augenscheinlich schulpflichtigen Kindern anspreche.