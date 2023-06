Sommerferien am Düsseldorfer Flughafen Wie funktioniert die Terminbuchung an der Sicherheitskontrolle?

Düsseldorf · Wer am Flughafen sein Gepäck aufgegeben hat, den trennt nur noch der Sicherheitscheck vom Start in den Urlaub. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Fluggäste in Düsseldorf einen Termin buchen. Wie das funktioniert und was das überhaupt bringt.

13.06.2023, 12:29 Uhr

Alle Fluggäste müssen durch den Sicherheitscheck. Damit es dort nicht zu langen Wartezeiten kommt, können Passagiere am Düsseldorfer Flughafen vorher ein Zeitfenster buchen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Die langen Wartezeiten im vergangenen Jahr sind Fluggästen, aber auch dem Flughafenbetreiber im Gedächtnis geblieben. Seit den Osterferien gibt es deshalb eine Neuerung, die genau solche Szenen in diesen Sommerferien, die in der kommenden Woche starten, verhindern soll. Bereits vorm Abflugtag können Fluggäste ein Zeitfenster buchen, indem sie – auch in Gruppen – die Sicherheitskontrolle passieren können. Doch spart man damit wirklich Zeit?