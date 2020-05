Infos zum Sommerurlaub 2020 : „Kamers vrij“ in Holland am Meer

„Kamers vrij“ in Holland am Meer

Amsterdam Auch die Niederlande wollen im Sommer den Tourismus wieder hochfahren und haben bereits jetzt einige Hotels wieder geöffnet. Wo Sie in diesem Jahr noch entspannt ein Zimmer bekommen und was Sie zum Holland-Urlaub 2020 wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Wann können Touristen wieder in Holland Urlaub machen?

Die Grenzen zu den Niederlanden waren ohnehin nie geschlossen. Allerdings hob die Landesregierung einige Tage vor Himmelfahrt die Pflicht auf, sich nach der Rückkehr aus dem Ausland für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Auch für den Sommer sieht es für einen Holland-Urlaub gut aus. Bereits jetzt haben Bungalowparks und Hotels stufenweise ihre Tore geöffnet und es werden auch wieder Ferienwohnungen vermietet. Ab dem 1. Juli dürfen dann Ferienparks und Campingplätze wieder vollständig öffnen. Dies gilt auch für sanitäre Einrichtungen an Stränden und in Naturparks.

Wo gibt es noch Kapazitäten?

Laut der niederländischen Touristeninformation „Verenigin voor Vreemdelingenverkeer“ (vvv) gibt es aktuell noch in allen Regionen freie Betten – auch für die Sommerferien. Allerdings wird dann wieder mit einem größeren Andrang gerechnet. „In der Hauptsaison wird es schwerer, eine Unterkunft zu finden – zumindest, wenn man unbedingt nah an die Küste möchte“, sagt Sonja van der Voet von „vvv Zeeland“. „Es ist besser vorher zu buchen und nicht spontan nach Zeeland zu fahren“, sagt die Sprecherin. Aktuell hätten Touristen noch eine große Auswahl. „Ob Hotels, Pensionen oder Campingplätze – es gibt noch genügend Kapazitäten.“

Auch auf der bei Touristen beliebten niederländischen Insel Texel kann Urlaub gemacht werden. Dort sind laut dem örtlichen „vvv“ auch über Pfingsten noch Zimmer frei. Allerdings müssen Besucher dort mit Einschränkungen rechnen. So gilt ab Christi Himmelfahrt (21. Mai) ein vorübergehendes Fahrradverbot in den Einkaufsstraßen. Der Fährdienst „Teso“, der zwischen dem Hafen Den Helder und Texel Besucher transportiert, hat wegen der hohen Nachfrage bereits seinen regulären Fahrplan wiederaufgenommen.

Welche Regeln müssen beachtet werden?

Auch in den Niederlanden gelten allgemeine nationale Maßnahmen: „Meiden Sie belebte Orte und halten Sie immer einen Abstand von 1,5 Metern ein“, sagt van der Voet. Wer mit einer großen Gruppe von Freunden einen Urlaub in den Niederlanden plant, wird enttäuscht. Denn trotz der weitreichenden Lockerungen ist der Aufenthalt von Gruppen in der Öffentlichkeit verboten. Ab dem 1. Juni müssen in Zügen, Bussen und Bahnen eine Gesichtsmaske getragen werden. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, dem drohen Geldbußen von bis 400 Euro. Einzelne Kommunen können auch bei zu großem Andrang die Zugänge zu Stränden, Naturgebieten und Parkplätzen sperren.