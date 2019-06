Apropos Pommes: An einem Pommes-Stand im Freibad in Haltern am See hat es am Dienstag eine Schlägerei gegeben. Mehrere Gäste schlugen aufeinander ein, sodass die Polizei anrücken musste. Zeugen sprachen von 10 bis 20 Beteiligten. Drei Männer wurden dabei verletzt. Die Schlägerei war aus einem Streit am Kiosk entstanden: Nach Polizeiangaben wurden offenbar auch Stühle und ein Mülleimer als Waffe eingesetzt. Die Beteiligten aus Recklinghausen und Haltern am See erwartet eine Anzeige.