Fotos Sommer in NRW endet regnerisch

Der Sommer in NRW war vor allem im August äußerst wechselhaft. Zwar schien durchaus die Sonne, oft schüttete es jedoch auch richtig. Nun steht der Herbst vor der Tür. Am 1. September beginnt der meteorologische Herbst, am 23. September ist dann der astronomische Herbstbeginn. Zeit, für einen Rückblick auf den eigentlichen Sommermonat August.