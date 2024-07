Sommer in NRW dreht noch einmal auf Die Hundstage sind da – und sie bringen Hitze mit sich

Nach einer erneut wechselhaften, aber milden bis warmen Woche in NRW scheint der Sommer endlich durchzustarten – pünktlich zum Beginn der Hundstage. Mit dem Begriff werden die heißesten Tage des Jahres bezeichnet, die auf die Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 23. August fallen, wobei der Kern-Zeitraum zwischen dem 28. Juli und 7. August liegt. Und tatsächlich sieht es so aus, dass sich in der kommenden Woche ein stabiles Hoch ausbildet, das auch in Nordrhein-Westfalen die Temperaturen auf 25 bis 30 Grad und möglicherweise höher steigen lässt. „Das wäre nicht das erste Mal, dass der Sommer nach einem kühlen Juni und einem auch nicht so wirklich warmen Juli im letzten meteorologischen Sommermonat voll zuschlägt“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.