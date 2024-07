Sommer in NRW dreht noch einmal auf Hundstage bringen wirklich Hitze

Bevor die Wetterlage sich beruhigt, muss aber noch ein wechselhaftes und vor allem am Samstag niederschlagreiches Wochenende überstanden werden. Schon am Sonntag lockert es aber auf und regnet kaum noch, die Höchstwerte liegen dann in NRW laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 21 bis 24 Grad. Ab Montag ziehen die Temperaturen deutlich an, am Mittwoch kann im Rheinland schon die 30-Grad-Marke erreicht werden. Laut den Langfristprognosen der unterschiedlichen Wettermodelle bleibt es vorerst bei diesen Werten. Selbst am Mittwoch, 8. August, sollen die Temperaturen demnach noch um die 30 Grad liegen. Die Vorhersage bildet aber nur einen Trend ab.