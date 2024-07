Preise auch in NRW gestiegen Wie teuer ist ein Freibad-Besuch für die ganze Familie?

Es ist noch ziemlich warm am Donnerstagnachmittag in Düsseldorf, als Vanessa und ihre Tochter Esther aus dem Allwetterbad in Flingern kommen und Richtung Parkplatz gehen. „Wir hatten aber auch schon einen ganzen Tag im Schwimmbad, für Esther gab es noch Pommes und was Süßes“, sagt Vanessa. Die beiden kommen oft hierher, die Tickets bucht Vanessa online. „Sonst muss man am Ende noch ewig in der Schlange stehen, obwohl man eigentlich ins Wasser will.“