Sommer in NRW Mehr Stechmücken, weniger Wespen? – das sagen Experten

Zum Grillen und Picknicken an lauen Sommerabenden erscheinen gern auch ungebetene Gäste: Stechmücken. In Süddeutschland gab es nach den Hochwasser-Spitzen im Mai und Juni eine regelrechte Mückenplage, Biergärten konnten mancherorts nicht mehr öffnen, weil die Plagegeister die Gäste vertrieben. Während es dort inzwischen Entwarnung gibt, scheinen nun auch in Nordrhein-Westfalen mehr Mücken unterwegs zu sein. So berichten einige Wirte in Mönchengladbach, dass sie ihre Terrassen an manchen Abenden gar nicht erst für die Gäste öffnen, weil die Mücken dort zu sehr nerven. Kostenpflichtiger Inhalt Auch auf einem Spielplatz am Schloss Rheydt tauchen derzeit vermehrt Stechmücken auf, vor allem in den frühen Abendstunden. Müssen wir uns im August auf eine Mückenplage einstellen?