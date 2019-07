Wetterkapriolen : Unwetter treffen mehrere Regionen von NRW

Die Kirmes in Düsseldorf ist am Samstagnachmittag nach der Räumung menschenleer. Foto: Michael Wilke

Düsseldorf/Mönchengladbach/Weeze In Düsseldorf muss temporär die Kirmes geräumt werden, in Mönchengladbach hagelte und stürmte es teils heftig. Weitere Gebiete könnten von Unwettern getroffen werden. Auch in Weeze beim Parookaville-Festival ist man achtsam.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Teile Nordrhein-Westfalens eine Unwetterwarnung herausgegeben. Insbesondere Düsseldorf, Krefeld und Mettmann sind demnach betroffen. Am Samstagnachmittag gab es bereits teils schwere Gewitter, berichteten die Meteorologen. Betroffen waren vornehmlich unter anderem große Teile des Regierungsbezirks Düsseldorf zwischen Mönchengladbach und Essen, aber auch der Großraum Bonn und Münster und der Hochsauerlandkreis.

In Düsseldorf musste die Rheinkirmes geräumt werden. In Mönchengladbach kamen dicke Hagelkörner und Starkregen vom Himmel. Auch im Kreis Heinsberg, besonders in Kleingladbach, waren Straßen überflutet.

In Weeze beim Parookaville-Festival warnen die Veranstalter auf digitalen Anzeigetafeln vor möglichen schweren Gewittern. Besucher sollen die Sicherheitsempfehlungen lesen. Das Schwimmbad auf dem Festival-Gelände wurde aus Sicherheitsgründen bereits geräumt.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 14 Bilder Sommer 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Die Veranstalter von Parookaville betonen, dass sie vorbereitet sind. „Wir haben zwei eigene Meterologen vor Ort, die die Wetterdaten für den Festivalstandort auswerten“, so Philip Christmann. Man bekomme zusätzliche Daten vom Flughafen. „Wir beobachten und analysieren die Daten sehr genau und treffen darauf basierend unsere Entscheidungen.“

Laut DWD können in NRW verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich sein. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Außerdem warnten die Meteorologen vor möglichen Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtlichen Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen. Sie empfahlen, alle Fenster und Türen zu schließen - und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden.

(felt,dtm,lat,gap)