Sommer 2018: Foto von Alexander Gerst von der ISS zeigt Dürre in NRW

In der Mitte sehen wir den Rhein. Auf halber Höhe des Ausschnitts liegt Köln. Am oberen Bildrand Düsseldorf. Foto: dpa/NASA

Düsseldorf Die Dürre der vergangenen Wochen hat Spuren in NRW hinterlassen. Auf einem Foto von Alexander Gerst sind sie deutlich zu erkennen - das Bild hat er im Weltall gemacht, in einer Entfernung von 400 Kilometern zur Erde.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst veröffentlichte das Foto am Montagabend auf Twitter. Das Bild zeigt Nordrhein-Westfalen, aufgenommen aus dem Weltall. Man sieht den Rhein, auch Düsseldorf, Köln und Bonn. Die Tagebaue Altdorf, Etzweiler und Garzweiler sind ebenfalls zu erkennen. Drumherum liegen viele kleine Felder. Einige sind grün, viele aber braun. Anderswo in Deutschland und Europa sieht es kaum besser aus, wie ein zweites Bild von Gerst zeigt. „Schockierender Anblick“, schreibt der 42-jährige Astronaut dazu. „Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte.“