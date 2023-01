Solingerin schreibt über Tochter mit Down-Syndrom „Mein Leben ist toll“

Für künftige oder frischgebackene Eltern ist die Diagnose ein Schock: Trisomie 21. Das Kind hat das Down-Syndrom. Auch Lara Mars stürzte die Nachricht kurz nach der Geburt von Tochter Tilda ins emotionale Chaos. Hatte sie sich doch vorher nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Heute, viereinhalb Jahre später, denkt sie komplett anders darüber. „Meine Lebensrealität ist toll“, sagt die Solingerin, „nicht mal ansatzweise so schrecklich, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Deshalb kämpft sie seit Jahren dafür, den Blick auf das Down-Syndrom und den Umgang der Gesellschaft damit zu verändern. Aktuell mit dem Buch „Ein wunderbar anderes Leben“ (mvg-Verlag). In erster Linie soll es Eltern helfen, Ängste nach der Diagnose zu nehmen. Lara Mars will aber noch mehr: „Was ich durchbrechen möchte, ist der uns allen anerzogene Glaube, dass jemand nur das wert ist, was er leisten kann.“