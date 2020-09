Nach Tragödie in Solingen : Mutter der getöteten Kinder kann noch nicht vernommen werden

Solingen Warum mussten fünf kleine Kinder in Solingen sterben? Diese Frage kann wohl nur die tatverdächtige Mutter umfassend beantworten. Sie kann aber auch am Montag noch nicht vernommen werden.

Nach dem gewaltsamen Tod von fünf kleinen Kindern in Solingen laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Die tatverdächtige Mutter der Kinder ist nach Angaben von Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt „noch nicht in einem Zustand, in dem eine längere Vernehmung Sinn machen würde“, wie er am Montag sagte. Die 27-Jährige liegt nach einem Suizidversuch schwer verletzt in einer Klinik und wird inzwischen von einem Anwalt vertreten.