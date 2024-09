Schon vorher länger abwesend Neue Details zu Solingen-Tatverdächtigem bekannt

Der Tatverdächtige kam laut Bericht der Bezirksregierung Detmold am 3. Januar 2023 in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum an und wurde dann zunächst in weitere Unterkünfte in Bad Salzuflen und Bielefeld verlegt, bevor er Ende Februar 2023 nach Paderborn kam. Während seines Aufenthalts in der Notunterkunft Paderborn habe sich Issa Al H. „stets unauffällig“ verhalten, heißt es in dem Bericht. „Radikalisierungstendenzen wurden nicht beobachtet.“