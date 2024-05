Mutmaßliches Sexualdelikt Polizei durchsucht mehrere Wohnungen in Solingen

In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben die Polizei Wuppertal und die zuständige Staatsanwaltschaft in Wuppertal bekannt, dass am frühen Dienstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Solingen vollstreckt wurden. Hintergrund sei ein mutmaßliches Sexualdelikt an einer zum Tatzeitpunkt 16-Jährigen.