Kriminalexperte zu Solinger Tragödie : „Diese Gewalt bedeutet für jede Tötung einen neuen Entschluss“

Foto: dpa/Marcel Kusch 9 Bilder Trauer nach Tod von fünf Kindern in Solingen

Solingen/Berlin In einer Wohnung in Solingen sind am Donnerstag fünf tote Kinder gefunden worden. Der gewaltsame Tod deutet nach Ansicht eines Kriminalexperten auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte der Kriminalexperte Axel Petermann der Deutschen Presse-Agentur. So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten.

Lesen Sie auch Leichen in der Nacht abtransportiert : Fünf tote Kinder gefunden – Solingen steht unter Schock

Die Kinder im Alter von einem bis acht Jahren waren am Donnerstag leblos in einer Wohnung in Solingen-Hasseldelle entdeckt worden. Die 27 Jahre alte Mutter steht unter Tatverdacht. Sie versuchte sich nach Angaben der Polizei am Bahnhof in Düsseldorf mit dem Sprung vor einen Zug das Leben zu nehmen. Sie überlebte schwer verletzt. Auch ein elfjähriger Sohn der Frau überlebte.

Dass bei dem Fall in Solingen eine Frau unter Tatverdacht stehe, sei außergewöhnlich, sagte Petermann, der Buchautor und Fallanalytiker ist. „Diese Gewalt bedeutet ja auch für jede einzelne Tötung einen neuen Entschluss.“ Die Konsequenz des Tatgeschehens sei für Mütter ungewöhnlich. „Ich zumindest habe das so nie erlebt“, so der Profiler. Häufiger seien es Männer, die im Rahmen eines erweiterten Suizids die eigenen Kinder töteten. Oft stehe dabei ein Streit um das Sorge- oder Besuchsrecht mit der Ex-Partnerin.

Foto: dpa/Oliver Berg 24 Bilder Fünf tote Kinder in Wohnung in Solingen gefunden

Bei Männern komme als Motiv auch häufig eine Aggression gegen die Mutter der Kinder infrage. Die solle durch das Töten der gemeinsamen Kinder dann bestraft werden. Das hält Petermann bei einer Frau aber für unwahrscheinlich. Eher glaubt er, dass Mütter die eigene Perspektivlosigkeit auf die Kinder übertragen und ihnen das Leid ersparen wollen, das sie mit dem eigenen Leben verbinden.

Das Einkommen der Familie sei für eine solche Tat wohl weniger entscheidend. Das seien Taten, „die sich doch durch alle Gesellschaftsschichten ziehen können“, sagte Petermann. Es komme darauf an, inwieweit Menschen in ein soziales Netzwerk eingebunden seien und Ansprechpartner hätten. Ihn interessiere beispielsweise die Frage, ob die Frau von dem oder den Vätern bei der Erziehung der Kinder alleine gelassen wurde.

(mba/dpa)