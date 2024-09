Eine Frau und zwei Männer starben Was über die Opfer von Solingen bekannt ist

Nach dem Messeranschlag in Solingen ist inzwischen viel über den mutmaßlichen Täter Issa Al H. bekannt geworden. Der 26-jährige Syrer sollte eigentlich schon im Juni 2023 abgeschoben werden, bevor er von Paderborn nach Solingen kam. Dort griff er am 23. August beim Stadtfest mehrere Menschen brutal mit einem Messer an, drei starben, acht wurden verletzt. Inzwischen sitzt Al H. in Untersuchungshaft. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Am Tatort in Solingen erinnert ein Meer aus Blumen und Grablichtern an die Getöteten. Was ist inzwischen über die Opfer bekannt?