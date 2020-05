Elisabeth-Roock-Haus in Solingen : 93-Jährige findet mit Hilfe von Soldaten Grab ihrer Eltern wieder

Elisabeth-Roock-Haus in Solingen

Solingen Im Pflegeheim Elisabeth-Roock-Haus in Solingen helfen sechs Bundeswehrsoldaten bei der Betreuung. Diese halfen nun erfolgreich einer 93-jährigen Bewohnerin, die sich nicht erinnern konnte, wo das Grab ihrer Eltern liegt.

Eine 93 Jahre alte Frau aus einem Pflegeheim in Solingen hat mit Hilfe von Bundeswehrsoldaten das Grab ihrer Eltern wiedergefunden. Die alte Dame konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, wo es lag, wie Heimleiterin Sarah Grawunder am Mittwoch berichtete. Sechs Bundeswehrsoldatinnen und -Soldaten, die sich in der Corona-Krise seit zwei Wochen um die Bewohner des Pflegeheims Elisabeth-Roock-Haus kümmern, entwickelten daraufhin einen regelrechten Ehrgeiz, die letzte Ruhestätte ausfindig zu machen. Mithilfe einer ehemaligen Nachbarin, die sich noch erinnerte, hatten sie schließlich Erfolg. Jetzt gehen sie fast täglich mit Ilse Wutz dorthin.