Mehrausgaben für Ev. Kirche : Software-Desaster für Evangelische Kirche

Bonn Eine neue Finanzsoftware verursachte ungeplante Mehrkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro.

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EkiR) erlebt erneut ein Finanzdesaster: Der Kauf einer Finanzsoftware, deren flächendeckende Einführung Anfang 2020 geplant ist, führte zu ungeplanten Mehrkosten in Höhe von 3,435 Millionen Euro. Unter anderem hätten Kirchenbeamte bei der Kalkulation des Projekts einen Mehrwertsteuerbetrag von 700.000 Euro „übersehen“, sagte Vizepräsident Johann Weusmann am Samstag vor der in Bonn-Bad Godesberg tagenden Synode der 2,5 Millionen Gemeindeglieder zählenden EkiR. 2018 hatten die Kirchenparlamentarier 7,86 Millionen Euro für die Einführung der Software bewilligt. Nunmehr wird dieser Betrag um fast 50 Prozent überschritten.

Die von Weusmann vorgetragene Geschichte der Einführung der Software erinnerte Beobachter zuweilen an den Berliner Pannenflughafen BER. Denn das Produkt der Firma Wilken sei von Anfang an nicht einsatzfähig gewesen. Bis heute wird versucht, Probleme zu beheben. Das Desaster begann laut Weusmann im Januar 2019 im Kirchenkreis Kleve. Dort sei es zu erheblichen Problemen gekommen. „Der Befund: Wilken hatte eine noch unfertige und nicht ausreichend getestete Software geliefert“, sagte Weusmann in seinem Bericht. „Ohne davon Kenntnis zu haben, wurde der Kirchenkreis Kleve als Testkandidat in der finalen Phase der Softwareentwicklung genutzt.“ Dies habe zu „erheblichen Irritationen und auch zu Frustrationen“ geführt.