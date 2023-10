Zwei Männer verletzt Tatverdächtiger nach Messerangriff in Soester Altstadt in U-Haft

Nach einer Messerattacke in der Soester Altstadt vor zwei Wochen sitzt ein 25-Jähriger wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er soll am 30. September vor einer Gaststätte zwei Personen mit einem Messer verletzt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft war der Mann mit zwei ihm unbekannten Männern in Streit um eine Zigarette geraten. In einer Rangelei soll der Tatverdächtige dann das Messer gezückt haben. Ein 32-Jähriger kam mit Schnitt- und Stichwunden ins Krankenhaus, ein 47-Jähriger wurde ebenfalls mit einer Schnittverletzung behandelt.