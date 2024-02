Fallen OPs aus? Cyberangriff auf drei Krankenhäuser im Kreis Soest – Krisensitzung

Der Vorfall im Kreis Soest war am Freitag bekannt geworden. Betroffen sind das Dreifaltigkeits-Hospital in Lippstadt und die dazu gehörenden Krankenhäuser in Erwitte und Geseke. Die Polizei in Dortmund hatte betont, dass die stationäre Versorgung gewährleistet sei und „keine Gefahr für Leib oder Leben der derzeit im Krankenhaus befindlichen Patientinnen und Patienten“ bestehe.