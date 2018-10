So wird man Influencer auf Instagram - Interview mit Tessa Saueressig

Düsseldorf Mit dem eigenen Leben auf Instagram viel Geld verdienen: Das ist ein Traum, den vor allem viele junge Menschen leben möchten. Wir haben mit einer Expertin darüber gesprochen, was man mitbringen muss, und wie viel man als Influencer tatsächlich verdient.

Tessa Saueressig In unserem Leben wird alles digitaler, Instagram ist mehr live, als es jemals eine Livesendung im Fernsehen sein kann. Natürlich holt man sich dann auch Mode-Tipps oder Lifestyle-Inspirationen digital. Influencer sind sozusagen die neuen Zeitschriften – ob für Mode, Sport, Beauty, Reisen oder Lifestyle. Die Leute sehen in Influencern Vorbilder und Ratgeber: Wo gehen sie einkaufen? Wo machen sie Urlaub? Was tragen sie? Was früher Mode-Zeitschriften verraten haben, machen heute die Influencer. Viele haben mehr Follower als die Zeitschriften Auflage. Das ist schon wie eine Art Freundschaft, die sich da entwickelt. Empfehlungen von seinem Lieblingsinfluencer nimmt man gerne an, weil man weiß, das trifft den eigenen Geschmack.

Saueressig Ja, das ist ein leidiges Thema, vor allem hier in Deutschland. In anderen Ländern wie Frankreich, Spanien oder den USA ist das nicht so streng. In Deutschland muss in einem Beitrag, sobald er in irgendeiner Form gesponsert oder bezahlt wurde, in den ersten drei Zeilen deutlich gemacht werden, dass es sich um Werbung handelt. Aber eben auch, wenn es nicht gesponsert wurde - sobald eine Marke verlinkt wird, die nicht dafür bezahlt hat, die die Influencerin aber gerne trägt, selbst gekauft hat und zeigen möchte, gilt es in Deutschland als Anzeige. Influencer gehen teilweise sogar aus Angst dazu über, fast alle ihrer Beiträge als Werbung zu markieren. Denn: Es gilt schon als Werbung, wenn ich als Influencerin eine Freundin auf einem Bild zeige und markiere. Weil ich ja so theoretisch Werbung für sie als Person mache. Wer sich nicht auskennt, für den ist das sehr verwirrend. Die wenigsten wissen, dass die Regelungen in Deutschland so streng sind. Für Laien wirken deutsche Influencer deshalb leider nicht mehr so authentisch, eher wie eine Dauer-Werbesendung.