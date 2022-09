Abschied von Elizabeth II. : So verläuft die Aufbahrung der Queen

Düsseldorf Tausende wollen am Sarg der britischen Königin Abschied nehmen. Erst elf Tage nach ihrem Tod wird sie beigesetzt. Um einen Leichnam kurzzeitig zu konservieren, wird in der Regel die Praxis der Einbalsamierung genutzt. Auch andere Faktoren sind wichtig.

Nach dem Tod der Queen wollen viele Tausend Menschen sich von der Regentin verabschieden. Aus dem schottischen Edinburgh wird der Sarg von Königin Elisabeth II. am Dienstag nach London überführt. Nach einer Nacht im Buckingham-Palast wird er dann in einem Trauerzug um den neuen König Charles III. zur Westminster Hall im Parlament gebracht. In Schottland war es zu emotionalen Szenen gekommen, viele brachen in Tränen aus, als sie in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh vor dem Sarg standen. Die Zeitung „The Sun“ veröffentlichte Bilder von weinenden Trauernden, die sich in den Armen lagen.