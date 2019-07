Fünf wichtige Regeln : So rettet man einen Menschen vor dem Ertrinken

Ein Schild warnt im Badesee Schwimmer vor einem stark abfallenden Ufer. (Archiv). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Wer einen Schwimmer in Not sieht, möchte helfen. Aber wie holt man einen Ertrinkenden am besten aus dem Wasser? Die Regeln sind einfach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Claudia Hauser Von Claudia Hauser Reporterin Autorendetails aufklappen Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin für das südliche Rheinland bei RP Online. zum Autorenprofil

Ein Familienvater ist diese Woche im Kaarster See ertrunken, im Biggesee in Olpe wollte ein Mönch seinem Ordensbruder helfen, der im Wasser in Not geraten war, und starb dabei vermutlich selbst. Von dem 60-Jährigen fehlt immer noch jede Spur. Und in einem Freizeitbad in Lippstadt ertrank ein sechsjähriger Junge.

Wenn das Wetter schön ist, kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Wie greift man am besten ein, wenn ein Schwimmer in Not geraten ist, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen?

Klaus Wagner von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Landesverband Westfalen, hat uns erklärt, wie man sich richtig verhält.

Bevor man als Retter ins Wasser geht, sollte man den Notruf 112 wählen oder andere Badegäste bitten, Rettungskräfte zu alarmieren.

Als Retter sollte man zum Opfer immer Abstand halten, um nicht von ihm in Panik unter Wasser gezogen zu werden. „Der Ertrinkende betrachtet den Retter wie ein Stück Holz und will sich festklammern“, sagt Wagner. Zunächst also Abstand halten und möglichst beruhigend auf denjenigen einreden. „Man kann ihm dann ein Hilfsmittel reichen, das man sich geschnappt hat, bevor man zu ihm geschwommen ist - einen Ast oder auch eine Jeans, die im Wasser eine Art Seil sein kann.“





Wie sinnvoll ist Babyschwimmen? : „Mit drei Monaten ans Wasser gewöhnen“







Selbsttest: So gefährlich ist das Schwimmen im Rhein



Fotoprojekt „Porta Westfalica“ : Leben auf der Raststätte

zurück



weiter

Mit dem sogenannten Achselschleppgriff kann der Retter das Opfer ans Ufer bringen. Der Rettungsschwimmer legt ihm beide Arme unter die Achseln und schwimmt per Beinschlag. Im besten Fall kann der Gerettete mithelfen.

Wenn das Opfer bewusstlos ist, legt der Rettungsschwimmer ihm beide Hände von hinten unters Kinn und hält so seinen Kopf über Wasser. Der Retter muss nun zwar das Schwimmen allein übernehmen, aber wegen des geringeren Gewichts im Wasser ist es möglich, auch einen Schwergewichtigen ans Ufer zu ziehen.

Am Ufer angekommen bringt man das Opfer in die stabile Seitenlage, im besten Fall sind die ausgebildeten Rettungskräfte schon da und übernehmen alle weiteren Maßnahmen.