Gefahr im Wasser So rettet die Feuerwehr Menschen aus dem Rhein

Die Rettung aus der Luft wird häufig als letztes Mittel eingesetzt. Dazu wird ein Hubschrauber eingesetzt, der den betreffenden Wasserabschnitt absucht. Wird die hilflose Person im Wasser gefunden, kann sich nun ein Retter aus dem Hubschrauber abseilen. Diese Form der Rettung ähnelt oftmals einem richtigen Balanceakt, weil die Geschwindigkeit und das Absenken des Hubschraubers, die Pendelbewegung des Retters an dem Seil und dem sich in der Strömung befindlichen „Schwimmer in Not“ perfekt aufeinander abgestimmt und angepasst sein müssen.