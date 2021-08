Gebäude teils von Hochwasser zerstört : Schulstart mit Hindernissen

Das Peter-Joerres Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde vom Hochwasser hart getroffen. Ein Blick in einen ehemailigen Klassenraum. Foto: Jens Krick / dpa

Stolberg Für mehr als 170 Schulen in NRW ist der Start ins neue Schuljahr erschwert, weil die Flutkatastrophe Keller und Klassenzimmer beschädigt hat. In Eschweiler muss sogar eine Realschule in den Nachbarort umziehen. Trotzdem herrscht verbreitet Zuversicht.