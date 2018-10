So lästern Touristen über Sehenswürdigkeiten in NRW

Düsseldorf Nur betrunken zu ertragen, graues Monster am Rhein, bloß sieben Picassos zu sehen - nicht jeder Tourist, der nach NRW kommt, ist von den Sehenswürdigkeiten vollkommen überzeugt. Wir haben die größten Lästereien gesammelt.

Der Kölner liebt seinen Dom, der Düsseldorfer seine Altstadt. Was aber nicht heißt, dass alle Menschen den Dom und alle Menschen die Altstadt lieben. Einige Touristen haben auch an den Attraktionen in Nordrhein-Westfalen etwas auszusetzen, auf die sich sonst alle einigen können. Diese Menschen fühlen sich im Dom zu sehr abgezockt und in der Altstadt zu sehr bedrängt.