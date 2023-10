Eigentlich war er abgesagt „Zombiewalk“ in Essen fand als Demo statt

Der beliebte „Zombiewalk“ in Essen konnte in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden – die Stadt Essen und Polizei haben den Umzug verboten. Stattdessen fand am Dienstagabend, 31. Oktober 2023, in Essen eine Demonstration unter dem Motto „Stadt und Land in Bürgerhand“ statt.

Verkleiden durften sich die Teilnehmenden aber doch.