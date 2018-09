So geht es den Lehrern in NRW

Dortmund Wie steht es um die Gesundheit der Lehrer in NRW? Genauer gefragt: Welchen Einfluss haben Arbeitsbedingungen und wie können sie besser werden? Mehr als 4000 Pädagogen geben Antworten.

Viele Lehrer in NRW empfinden ihre Arbeitsbedingungen laut Umfrage als belastend. Die Rahmenbedingungen für Lehrkräfte seien „alles andere als gesundheitsfördernd“, kritisiert die Lehrergewerkschaft VBE am Donnerstag in Dortmund. „Tendenziell“ herrsche bei den Pädagogen Unzufriedenheit mit der Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Mitglieder im Kollegium und mit der Stundenplangestaltung. Das ergab eine Befragung von 4413 Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen.