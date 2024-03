Einfacher Trick So erhalten Sie keine Werbung im Briefkasten – auch ohne Aufkleber

Einmal etwas bei einem Versandhändler bestellt, schon flattert die nächste Werbung ins Haus, um den Kunden bei der Stange zu halten. Bei E-Mails lässt sich diese Werbung mit wenigen Klicks abbestellen. Und was ist mit Flyern, Werbe-Prospekten und Co., die in den Briefkasten flattern?