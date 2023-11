Sauerland, Eifel, Bergisches Hier können Sie in NRW am Wochenende Skifahren und Rodeln

In der Corona-Zeit kam es in der Eifel und im Sauerland zu teils chaotischen Zuständen und einem Andrang von Schneetouristen wie zuletzt vor 30 Jahren. Die Situation hat sich in den Wintersportgebieten aber nach der Pandemie wieder deutlich entspannt. In allen Skigebieten gibt es Parkplätze und mancherorts auch Transportbänder. Susanne Schulten rechnet für das erste Wochenende nicht mit Massen an Menschen, wie sie sagt: „In der Vorsaison ist der Betrieb erfahrungsgemäß noch nicht so groß“, sagt sie. Je nachdem, wieviele Lifte am Wochenende geöffnet seien, könne es aber vor einzelnen Liften zu Warteschlangen kommen.